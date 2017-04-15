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Ukrayna'daki Fuara Türk Şirketlerinden Yoğun İlgi
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Ukrayna'daki Fuara Türk Şirketlerinden Yoğun İlgi

Ukrayna'da elektrik, endüstriyel aydınlatma ve otomasyon fuarına 16 Türk şirketi katıldı.

Ukrayna'daki Fuara Türk Şirketlerinden Yoğun İlgi

Ukrayna'da elektrik, endüstriyel aydınlatma ve otomasyon fuarına 16 Türk şirketi katıldı.

Kaynak: Dunya.com

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