Ukrayna'daki Fuara Türk Şirketlerinden Yoğun İlgi
Ukrayna'da elektrik, endüstriyel aydınlatma ve otomasyon fuarına 16 Türk şirketi katıldı.
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