Ukrayna'da Yabancı İş Adamlarından Örgütlenme Hamlesi
Ukrayna'da Türk, Alman, Amerikan, Çin, Fransız ve Ukrayna iş adamları örgütlenmeleri, Ukrayna Uluslararası İş Dernekleri ve Odaları Konseyi (ICBAC) çatısı altında birleşme kararı aldı.
Ukrayna'da Türk, Alman, Amerikan, Çin, Fransız ve Ukrayna iş adamları örgütlenmeleri, Ukrayna Uluslararası İş Dernekleri ve Odaları Konseyi (ICBAC) çatısı altında birleşme kararı aldı.
Konsey'in kuruluş anlaşması başkent Kiev'de düzenlenen törenle imzalandı. Törene Uluslararası Türk İşadamları Derneği (TUİD), Amerikan-Ukrayna İş Konseyi, Çin Ticaret Birliği, Alman-Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası, Fransız-Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası, Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası temsilcileri katıldı.
TUİD Başkanı Burak Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konsey kurma çalışmalarına bir yıl önce başladıklarını, Türk iş dünyasının önemli katkılarıyla girişimin sonuca ulaştığını vurguladı.
Ukrayna tarihinde ilk kez yabancı iş adamları derneklerinin ortak bir şemsiye altında güçlerini birleştirdiğini kaydeden Pehlivan, "Farklı ülkelerin iş dünyası temsilcileri olarak Ukrayna'da istikrar adına bir adım daha attık. Bu adımla hem hükümet ile diyalog noktasında elimizi güçlendirdik hem de iş dünyasının sorunlarını, ülkede yatırımların ve ticaret hacminin gelişmesi için yapılabilecekleri yetkililere tek ses halinde iletme imkanı elde etmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.
Pehlivan, ayrıca konseyin Türkiye-Ukrayna serbest ticaret anlaşmasının imzalaması için de aktif olarak çalışacağını sözlerine ekledi.