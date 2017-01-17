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Basın toplantısından detaylar Ukrayna'daki Umut Doğurganlık Merkezi yöneticisi Valeri Zukin, tıbbi direktör Victor Veselovski, bilim direktörü Irina Sudoma ve embriyoloji uzmanı Pavlo Mazur, ocak ayının başında dünyaya gelen üç kişinin DNA'sına sahip bebek ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
Ukrayna'da Üç Kişinin Dna'sına Sahip Bebek Dünyaya Geldi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Basın toplantısından detaylar Ukrayna'daki Umut Doğurganlık Merkezi yöneticisi Valeri Zukin, tıbbi direktör Victor Veselovski, bilim direktörü Irina Sudoma ve embriyoloji uzmanı Pavlo Mazur, ocak ayının başında dünyaya gelen üç kişinin DNA'sına sahip bebek ile ilgili...
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