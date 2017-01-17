Ukrayna'da Üç Kişinin Dna'sına Sahip Bebek Dünyaya Geldi

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Basın toplantısından detaylar Ukrayna'daki Umut Doğurganlık Merkezi yöneticisi Valeri Zukin, tıbbi direktör Victor Veselovski, bilim direktörü Irina Sudoma ve embriyoloji uzmanı Pavlo Mazur, ocak ayının başında dünyaya gelen üç kişinin DNA'sına sahip bebek ile ilgili basın toplantısı düzenledi.