Ukrayna'da iki Türk, organ ticareti iddiasıyla gözaltına alındı



Sonat KEREM KİEV, (DHA)- Ukrayna'da iki Türk vatandaşı, organ ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.



Kiev Savcılığı, organ ticareti yaptıklarından şüphelenilen iki Türk ve iki Ukrayna vatandaşının Kiev'de gözaltına alındığını duyurdu.



Ukrayna basınında yer alan haberlere göre zanlıların, sağlık turizmi adı altında, organlarını satmayı kabul eden dar gelirli Ukrayna vatandaşlarını 1,5 yıl boyunca Türkiye'ye götürdükleri öne sürüldü.



Bu şekilde ayda 4-5 kişinin 13-15 bin dolar karşılığında organlarının alındığı, organizatörlerin ise operasyon başına 80-100 bin dolar kazanç sağlandığı iddia edildi.



Mahkeme, organ ticareti yapmakla suçlanan Türk vatandaşlarının tutuklu yargılanmasına hükmetti. Zanlılardan biri, duruşmada yaptığı savunmada, 'Bu kişiler, hastalarımızın donörleri ve yakınlarıydı. Hastalar ile aralarında dostluk ilişkisi olduğunu kendileri beyan ettiler' dedi.



Zanlıların 8 ila 15 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanabilekleri belirtiliyor.