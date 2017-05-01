Ukrayna'da Gergin 1 Mayıs

Sovyetler Birliği döneminden beri 1 Mayıs'ın resmi bayram olarak kutlandığı Ukrayna'da kutlamalar bu yıl, provokasyon söylentilerinin gölgesinde kutlandı.



Rusya ile son üç yıldır çatışma halinde olan Ukrayna'da devlet yetkilileri, bu yılki kutlamaların Rusya'nın provokasyonlarına sahne olacağı uyarısında bulundu. Rusya yanlısı eğilimlerin nisbeten güçlü olduğu güney illerinden Nikolayev'de valilik, provokasyon ihtimali gerekçesiyle, 1 Mayıs gösterilerini yasakladı.



Başkent Kiev'in ana caddesi olan Kreşatik'te çeşitli sol partilerden ve sendikalardan bin kişinin katıldığı gösteriler, renkli anlara sahne oldu.



Ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'da ise, 1 Mayıs'ı kutlayan korteje radikal milliyetçilerin saldırması sonucunda, kısa süreli bir arbede yaşandı.



Diğer taraftan 2 Mayıs tarihinin Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kentinde Rusya yanlısı örgütlerle millliyetçi örgütler arasında çıkan çatışmada 40'tan fazla kişinin yanarak öldüğü olayların yıldönümü olması nedeniyle, Odessa'da yarın büyük gerginliklerin yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. Bu çerçevede, Odessa'nın yanısıra, diğer bazı güney illerinde de yarınki olaylara karşı geniş güvenlik önlemleri alındı.



Ukrayna'da iki yıl önce kabul edilen bir yasayla, komünizm propagandası yapılması yasaklanmış ve ülkenin en büyük partilerinden biri olan Ukrayna Komünist Partisi, kapatılmıştı. Geçtiğimiz aylarda, iktidar partilerine mensup bazı miletvekillerinin 1 Mayıs'ın bayram olmaktan çıkartılmasını teklif etmelerine karşılık, bu teklif, parlamentoda destek görmedi. - Berktay