Ukrayna'da Epifani Bayramı

- Nehre girenlerin detayları Ayinden detaylar Ukrayna vatandaşları ile röportajlar KİEV - Ukraynalı Ortodoks Hristiyanlar Epifani Bayramlarını Kiev'de Dinyeper Nehrinde kutladılar.

Ukrayna'da Epifani Bayramı

- Nehre girenlerin detayları
Ayinden detaylar
Ukrayna vatandaşları ile röportajlar KİEV - Ukraynalı Ortodoks Hristiyanlar Epifani Bayramlarını Kiev'de Dinyeper Nehrinde kutladılar. Epifani Bayramı, Ortodokslar tarafından Hz. İsa'nın doğum gününden 12 gün sonra kutlanıyor ancak mezhepler arasında da bayramın tarihine dair farklılıklar bulunabiliyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads