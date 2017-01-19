- Nehre girenlerin detayları
Ayinden detaylar
Ukrayna vatandaşları ile röportajlar KİEV - Ukraynalı Ortodoks Hristiyanlar Epifani Bayramlarını Kiev'de Dinyeper Nehrinde kutladılar. Epifani Bayramı, Ortodokslar tarafından Hz. İsa'nın doğum gününden 12 gün sonra kutlanıyor ancak mezhepler arasında da bayramın tarihine dair farklılıklar bulunabiliyor.
Ukrayna'da Epifani Bayramı
- Nehre girenlerin detayları Ayinden detaylar Ukrayna vatandaşları ile röportajlar KİEV - Ukraynalı Ortodoks Hristiyanlar Epifani Bayramlarını Kiev'de Dinyeper Nehrinde kutladılar.
- Nehre girenlerin detayları
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads