Ukrayna'da Elektrik ve Otomasyon Fuarına Türk Şirketlerinden Yoğun İlgi

Ukrayna'da elektrik, endüstriyel aydınlatma ve otomasyon fuarına Türk şirketleri yoğun ilgi gösterdi. Kiev'de düzenlenen Ukrayna Uluslararası Elektrik, Endüstriyel Aydınlatma ve Otomasyon Fuarında 16 Türk şirketi yer aldı.



Geçen senelere göre katılımın yüksek olduğu fuara, Ekonomi Bakanlığından gözlemci olarak Nesrin Gündoğan ve Kiev Ticaret Müşaviri Haydar Koçak da katıldı.



Elektrik ve endüstriyel aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren Lezard şirketinin Ukrayna Genel Müdürü İlker Toraman, "Ukrayna, Türk şirketleri için ciddi olanaklar sunuyor. Ülke pazarına girdiğimiz 2013 yılından bu yana büyümeyi sürdürüyoruz. 2016 yılını Ukrayna marketler zincirinde birinci sırada tamamladık. 2017 yılı için de aynı başarıyı hedefliyoruz. 19 ülkede distribütörlerimiz aracılığıyla ürünlerimizin satışını yapıyoruz. Dünyanın en büyük yapı marketler zincirleriyle çalışıyoruz. Pazardaki başarımızı, gerçek anlamda kalitemize, fiyatımıza ve müşteri memnuniyetimize bağlıyorum" dedi.



Borsan şirketi Ukrayna Genel Müdürü Özkan Yılmaz ise, "Bu yıl Mutlusan olarak fuara ilk katılışımız. Ukraynalıların Türk ürünlerini tercih etmelerinin başında müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesi geliyor. Tecrübemiz ve müşteri memnuniyetimizle Ukrayna piyasasında uzun zamandır varız ve iyi yerdeyiz. Borsan olarak Ukrayna'da ciddi bir potansiyele sahibiz. Bu yıl fuara katılım oldukça yüksek" diye konuştu.



Bu yıl 21'incisi düzenlenen fuara farklı ülkelerden yaklaşık 200 firma katıldı. - Kiev