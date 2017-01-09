Ukrayna'da Dokuz Kişi Donarak Öldü

Ukrayna'da son günlerde etkili olan aşırı soğuklar dokuz kişinin ölümüne yol açtı.



Ukraynalı yetkililerden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının -26 dereceye kadar düştüğü Ukrayna'da dokuz kişi donarak hayatını kaybetti. Ülkenin batısındaki Lvov ilinde aşırı soğuklar nedeniyle iki kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de hastaneye kaldırıldı.



Zakarpatya ilinde iki, Rovno ilinde de beş kişinin dondurucu soğuklarda yaşamını yitirdiği bildirildi.



Ukrayna'da kötü hava koşulları nedeniyle son günlerde yaşanan trafik kazalarında da sekiz kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı kaydedildi. - Kiev