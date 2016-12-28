Ukrayna Büyükelçisi Sybiha'dan Vali Karaloğlu'na Ziyaret

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.



Vali Karaloğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın çok yakın bir komşu ülke olduğunu ve iki ülkenin liderlerinin iyi anlaştığını söyledi.



"Çok derin tarihi bağlarımız var." diyen Karaloğlu, "Ortak denizimiz Karadeniz. Sağlam ilişkilerimiz var. Özellikle son dönemde Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve doğu Ukrayna'daki işgal girişimlerine karşı Türkiye'nin politikası çok net. Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkileri çok daha ileriye taşıyabiliriz." ifadesinde s



Türkiye'ye her sene 1 milyonun üzerinde Ukraynalı turistin geldiğine işaret eden Karaloğlu, bu turistlerin 600 bine yakınının tatil için Antalya'yı tercih ettiğini kaydetti.



Karaloğlu, "Antalya'ya gelebilecek Ukraynalı sayısının bu rakamım üzerinde olduğunu görüyoruz. Evliliklerle oluşturulan akrabalıklar da zamanla iyi ilişkilere zemin oluşturuyor. İki ülke arasındaki iyi ilişkiler daha yüksek bir ticaret hacmi yaratabilir. Antalya'da yerleşik Ukraynalılar var. Burada çalışanlar, iş sahibi olanlar var. Bizim için onlar değerli, onların sorunları bizim sorunumuz." diye konuştu.



Türkiye'yi kalpleriyle hissettiklerini ifade eden Sybiha ise özellikle Kırım konusunda Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.



Büyükelçi Sybiha yeni atandığına ve ilk ziyaretini de Antalya'ya yaptığına dikkati çekerek, "Türkiye bizim için çok özel. Antalya ile çok ortak noktamız var. Ekonomik ilişkiler her geçen gün gelişiyor ve 2017 yılının daha iyi olacağına inanıyorum." dedi.



Ukrayna vatandaşlarının turist olarak geldiği, yaşadığı, çalıştığı, sebze ve meyve ithalatını gerçekleştirdikleri Antalya'ya önem verdiklerini kaydeden Sybiha, yakın zamanda fahri konsolos atayacakları Antalya ile Ukrayna'dan uygun görülen bir şehri kardeş şehir yapmak istediklerini de dile getirdi.