Ukrayna Basını: Referandum, Türk Toplumunu İkiye Böldü

Ukrayna'nın önde gelen gazetelerinden olan, "Den" gazetesi, Türkiye'deki referanduma ilişkin haberine, bugün birinci sayfadan geniş yer verdi. Referandumun Türk toplumunu birleştirmekten çok ayrıştırıcı etki yaptığının öne sürüldüğü haberde, Ukrayna'nın önde gelen Türkiye uzmanlarından, Yakındoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı İhor Semivolos'un görüşlerine yer verildi. Referandumun sonucunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir zafer sayılamayacağını söyleyen Semivolos, -seçimlerdeki usulsüzlüklere ilişkin çok ciddi iddialar bir kenara bırakılsa bile- Erdoğan'ın kilit önemdeki büyükşehirlerin tamamını kaybettiğini, bunun da, kendisi için ciddi bir sinyal olduğunu dile getirdi. Referandumu düzenleyenlerin Türkiye'nin içinde bulunduğu belirsizliklerden kurtulmasını istediklerini söyleyen Semivolos, buna karşılık sonucun tam tersine, Türkiye'yi daha büyük belirsizliklere sürükleyeceği değerlendirmesinde bulundu. Bütün bu şartlara rağmen Türkiye'de muhalefetin iktidara karşı bir alternatif çıkartamadığını kaydeden Semivolos, bu nedenle, Erdoğan'ın 2019 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Diğer taraftan Semivolos, Türkiye'deki siyasi gelişmelerin yakın gelecekte Ukrayna'ya ve Türk-Ukrayna ilişkilerine olumsuz bir değişiklik getirmeyeceğini dile getirdi.



Milliyetçi ve Batı yanlısı çizgideki gazetelerden Ukrayina Moloda gazetesi ise, Erdoğan'ın Avrupa Birliği ile ilişkilerinin giderek bozulduğu ifade edilerek, referandumdan sonra söylendiği şekilde idam cezasının geri gelmesi halinde ise, Türkiye'nin Avrupa'yla bütünleşme ihtimalinin son bulacağı değerlendirmesini yaptı. Erdoğan'ın ülkenin en büyük şehirlerinde referandumu kaybettiğinin ifade edildiği haberde, iktidarın referandumu, sadece olağanüstü hal şartları sayesinde kazandığı savunuldu. Ukrayna'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Vesti ise, referanduma ilişkin haberinde, referanduma ilşikin usulsüzlük iddialarına ve "hayır" oyu yanlısı grupların referandum sonrasında giriştikleri protesto gösterilerine yer verdi. - Ukrayna