Ukrayna: Abd, Ukrayna ve Suriye'de Paket Çözüme Karşı

Ukrayna yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Moskova ziyareti öncesinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve görüşmede, ABD yönetiminin Ukrayna'ya toprak bütünlüğü konusunda destek sözü verdiğini söyledi.



Ukrayna Cumhurbşakanlığı internet sitesidne yer alan açıklamada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko'nun ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Tillerson'un ABD'nin Rusya ile müzakerelerde Ukrayna ve Suriye konularını paket çözüm olarak ele almaya yönelik hiç bir öneriyi kabul etmeyeceğini belirttiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Tillerson'un ABD'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek olmayı sürdüreceği ve Minsk Anlaşmaları'nın özellikle de ateşkes hükümlerinin uygulanmasında ısrarcı olacağını belirttiği dile getirildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko'nun ABD'ye "Rus saldırganlığına" karşı mücadelede ve Rusya'nın Kırım'ı ilhakının tanınmaması konusunda teşekkür ettiğinin belirtildiği açıklamada ayrıca, tarafların, Tillerson'un Moskova ziyareti sonrasında da iki taraflı görüşmeyi sürdürme konusunda anlaşmaya vardıkları kaydedildi. - Kiev