Uib Ocak Ayı İhracatını Yüzde 33 Artırdı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla yapılan ihracat ocak ayında yüzde 33,81 artarak 2,1 milyar dolara ulaştı.



UİB'den yapılan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği UİB, 2017 yılına ihracat artışıyla başladı.



Ülke genelinde ihracat rakamlarında düşüşlerin yaşandığı 2016 yılında ihracatını bir önceki seneye oranla yüzde 11 artıran UİB, başarılı performansını ocak ayına da taşıdı.



Bu yılın ilk ayında ihracatını yüzde 33,81 artıran UİB, 2,1 milyar dolarlık ihracata imza attı. UİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 14,19 artarak 25 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.



2017'de ihracatımızı daha da artıracağız"



Ocak ayı ihracatına ilişkin değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, birliğin 2016'daki başarısını bu yıl da sürdüreceğini vurguladı.



Sabuncu, ülke genelinde ihracatçılar açısından zor bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Ancak yakın coğrafyamızda ve ülkemizde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen ihracatta bu seviyeleri yakalamış olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. UİB açısından bakacak olursak 2016'da ülke genelinde bir ihracat azalması yaşanırken, biz ihracatımızı artırmayı sürdürdük. Yıl genelinde 24,5 milyar dolarlık ihracata imza atarak, hedeflerimizin üzerine çıkıp başarılı bir grafik ortaya koyduğumuzu söyleyebiliriz. 2017'de ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz."



"İhracatı destekleyen reformlar"



İhracatçılar olarak ihracatı destekleyen ve gelişmesi noktasında katkı sağlayacak reformların devamını beklediklerini belirten Sabuncu, şöyle devam etti:



"Hükümetimizin aldığı karar doğrultusunda yürürlüğe giren başarılı ihracatçıya yeşil pasaport uygulamasının bizler için oldukça değerli olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde, ihracatı destekleyen bu tarz reformların artarak devam etmesi durumunda, tüm bu iyileştirici desteklerin karşılığını ihracat artışı ve büyüme olarak alacağımızı ve ihracatçılar olarak ülke ekonomisine katkımızın da artarak devam edeceğini düşünüyorum."



Birliklerin ihracatları



UİB çatısı altındaki birlikler arasında ise en fazla ihracatı, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) gerçekleştirdi.



OİB, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40 artışla 1,8 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı, yüzde 17,11 artarak 21,6 milyar dolar seviyesine ulaştı.



Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) ocak ayı ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,60'lık düşüşle 92,6 milyon dolar oldu. UTİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı, yüzde 5,12 düşerek 1,1 milyar dolar seviyelerine geriledi.



Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) da ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,50 oranında bir azalışla 39,4 milyon dolarlık ihracata imza attı. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı, yüzde 0,97 artarak 504,6 milyon dolar oldu.



Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) ocak ayı ihracatı da yüzde 15,39 oranında artarak 13,8 milyon dolara ulaştı. UMSMİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı, yüzde 2,20 artarak 162,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.



Ocak ayında ihracatı yüzde 177 oranında artan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise 5,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı, 104,8 milyon dolar oldu.



UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,80 artışla 115,7 milyon dolar olarak açıklandı.