Uğur Şahin aşı oldu mu? Özlem Türeci ve Uğur Şahin buldukları BioNTech aşısını kendilerine yaptı mı?
Koronavirüs aşısı hakkında araştırılan pek çok konu yer alıyor. Birçok ülkenin aşı geliştirdiği bilinirken; hangi aşı ne kadar etkili, hangi aşıyı olmalıyız sorularının da yanıtları sık sık araştırılmaya devam ediyor. Peki, Uğur Şahin aşı oldu mu? Özlem Türeci ve Uğur Şahin buldukları BioNTech aşısını kendilerine yaptı mı?
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşıyla dünyaya umut olan Prof. Uğur Şahin ile Özlem Türeci hakkında pek çok sorunun yanıtı araştırılıyor. Uğur Şahin aşı oldu mu? Özlem Türeci ve Uğur Şahin buldukları BioNTech aşısını kendilerine yaptı mı? konularının yanıtlarını sizler için derledik.
UĞUR ŞAHİN AŞI OLDU MU?
Dünyaya umut olan koronavirüs aşısını geliştiren Türk mucit Prof. Dr. Uğur Şahin, muhabirin yönelttiği "Kendi bulduğunuz koronavirüs aşısını yaptırmanız yasak. Peki ama neden?" sorusuna yanıt verdi. Prof. Dr. Şahin, Alman yasalarının buna izin vermediğini söyledi.
"Klinik düzenlemelerden dolayı aşı yaptırmamıza izin verilmiyor" diyen Şahin, "Aşı şu anda sadece klinik deneyler dahilinde uygulanabiliyor. Ve klinik denemelere şirket çalışanlarının katılmasına izin verilmiyor. Yani bu, aşıya diğer insanların da erişimi olduğunda bizim de erişebileceğimiz anlamına geliyor" diye konuştu.
"NEDEN İZNİNİZ YOK ANLAMIYORUM"
Aşı ile alakalı bilgiler veren, dağıtım sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Şahin, Alman muhabirin "Aşıyı bulmanıza rağmen ben, neden yasal olarak aşı yaptırmaya izniniz olmadığını anlamıyorum" soruna da cevap verdi.
ALMAN YASALARI ENGEL OLUYOR
Aşıyı alması gereken öncelikli risk gruplarının olduğunu söyleyen Şahin, Alman yasaları çerçevesinde şirket çalışanlarının aşı denemelerinde yer almasına izin verilmediğini kaydetti.
GELİŞTİRİLEN AŞI MUTASYONA KARŞI ETKİLİ Mİ?
Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD'li Pfizer şirketi ile geliştirdikleri aşının İngiltere'de mutasyona uğrayarak ortaya çıkan yeni tür koronavirüse karşı da koruma sağlayacağına inandığını söyledi.
Şahin, bilimsel açıdan ihtimalin yüksek olduğuna dikkat çekerek "Aşıyı mutasyona uğramış yaklaşık 20 virüs varyasyonu üzerinde test ettik. Aşının sağladığı bağışıklık tepkisi, her virüs varyasyonunu etkisiz hale getirdi" açıklamasında bulundu.
"ETKİ MEKANİZMASININ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLENMEYECEĞİNE EMİNİZ"
Virüsün şu anda güçlü bir şekilde mutasyona uğradığını ifade eden Şahin, testlere devam etmeleri gerektiğini ve bunun da yaklaşık iki hafta süreceğini belirterek "Ancak (aşının) etki mekanizmasının önemli ölçüde etkilenmeyeceğine eminiz" şeklinde konuştu.