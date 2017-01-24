Uğur Mumcu Suikastinin 24. Yılı

24 yıl önce Ankara'da arabasına konan bombanın patlatılmasıyla sonucu öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu için Sinop'ta anma programı düzenlendi.



Merhum gazeteci Mumcu'nun kendi adını taşıyan Uğur Mumcu Meydanı'nda CHP Sinop merkez ilçe teşkilatı tarafından gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Mumcu'nun hayatının anlatıldığı konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar Uğur Mumcu Anıtı'na karanfil bıraktı.



Programa, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Baki Ergül, CHP Sinop İl Başkanı Barış Ayhan, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.