Uğur Mumcu Suikastinin 24. Yılı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun, bombalı suikastle katledilmesinin 24. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gürkan, mesajında, 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitiren demokrasi şehidi Mumcu'nun yüz yıllar boyunca saygı, minnet ve şükranla anılacağını belirtti.



Mumcu'nun korkmadan ve onurlu şekilde tam bağımsızlık mücadelesi verdiğini belirten Günkan, şunlar kaydetti:



"Bundan 24 yıl önce hain bir suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci, araştırmacı-yazar Mumcu, demokrasinin en çetin savunucularından biri olarak tarihe geçti. Demokrasi şehidimiz Mumcu, karanlığa karşı kalemiyle mücadele etti. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan aydınlanma devriminin yılmaz savunucularından biri olan Uğur Mumcu, mertçe, korkusuzca, canı pahasına, ülkenin geleceği için gerçekleri dile getirmekten bir an bile vazgeçmedi. Onun yaşam felsefesi bağımsızlık, özgürlük, cumhuriyet ve demokrasiydi. Hukukun üstünlüğüne inandı, adalet için mücadele etti. Yazdıklarıyla sadece o güne değil bugünün gençlerine de yol gösterdi. Nefes aldığı her dakika demokrasinin, bağımsızlığın, özgürlüğün, adaletin önemine dikkat çekerek, yazdıklarıyla, düşünceleriyle bize yol gösteren Türkiye'nin aydınlık yüzü, demokrasi şehidimiz Uğur Mumcu'yu ölümünün 24. yıl dönümünde bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."