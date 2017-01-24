Uğur Mumcu, Ölümünün 24. Yılında Sinop'ta Anıldı

Ankara'da 24 Ocak 1993'te aracına konulan bombanın patlatılması sonucu evinin önünde hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından 24. ölüm yıl dönümünde Sinop'ta anıldı.



Uğur Mumcu'nun ismini taşıyan meydanda gerçekleştirilen anma töreni, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Anma törenine CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP'li Belediye Başkanı Baki Ergül, CHP İl Başkanı Barış Ayhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Aysun Özsönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.



CHP Merkez İlçe Başkanı Aysun Özsönmez anma töreninde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin 'Demokratik, Laik, Sosyal Hukuk Devleti' niteliği, etnik bölücülük söylemlerinin yükseldiği, ulusal değerlerin ötelendiği 2017 Atatürk Türkiye'sinde bu yiğit insanın yokluğunu çok daha ağır hissetmekteyiz. Ulusallık adına, egemenlik adına Atatürk ilke ve devrimleri adına laik Cumhuriyetin kazanımları adına, çağdaş değerler ve aydınlık yarınlar adına ülkemizde yaşadığımız tüm olumsuzluklar ve kaotik ortam nedeniyle Uğur Mumcu'yu özlemle ve açıkçası birazda utanarak anıyoruz" dedi.



Program bitiminde törene katılanlar meydanda bulunan Uğur Mumcu Anıtı'na karanfil bıraktı. - SİNOP