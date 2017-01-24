Uğur Mumcu Mersin'de Unutulmadı

Ankara'daki evinin önünde 24 yıl önce arabasına konan bombanın patlaması sonucu katledilen Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) ve CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törenle Mersin'de de anıldı.



Ankara'da 24 Ocak 1993 yılında evinin önünde arabasına düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren Uğur Mumcu için Atatürk Parkı içindeki Uğur Mumcu Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Mersin basın camiası ile CHP Mersin milletvekilleri ve çok sayıda CHP'li katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan MGC Başkanı Ahmet Ünal, Anadolu'da görev yapan basın mensupları olarak Uğur Mumcu'nun yollundan hiçbir zaman ayrılmayacaklarını söyledi. Uğur Mumcu'yu çok sevdiklerini, ancak o dönemde anlayamadıklarını belirten Ünal, Uğur Mumcu'yu anlayabilmek için kitaplarını bir kez daha okumak ve yazdıklarını hatırlamak gerektiğinin altını çizdi. Ünal, "Siyasal İslam'ın yurtdışındaki örgütlerle buluştuğunda bize neler yapılabileceğini, siyasal İslam'ın nasıl içimize sızabileceğini ve bir gün neler yapabileceğini aslında o dönem yazdığı kitaplarda bize anlattı. Biz o kitapları hep hoşumuza giderek okuduk ama bir gün bize neye patlayacağını hiç göremedik ve hissedemedik. Elimizden bazı şeylerin nasıl kuş gibi uçtuğunu birlikte göremedik" dedi.



CHP Mersin İl Başkanı Abdullah Özyiğit da konuşmasında, Uğur Mumcu'nun yıllarca görüşlerinden, fikirlerinden hiç ödün vermeden ve hiç kimseden çekinmeden mücadele ederek doğruları yazdığını vurguladı. Mumcu'nun, yazılarında yıllarca tarikatı ve ilişkilerini ortaya koyduğunu dile getiren Özyiğit, "Maalesef Uğur Mumcu'nun 30 yıl önce ifade ettiklerini bugün yaşamak durumuna geldik" diye konuştu.



Konuşmaların ardından, törene katılanlar Uğur Mumcu Anıtı'na kırmızı karanfiller bırakarak, hep birlikte Mumcu için yazılan 'Uğurlar Olsun' şarkısını söylediler. - MERSİN