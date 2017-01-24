Uğur Mumcu Mersin'de Anıldı

GAZETECİ- yazar Uğur Mumcu, öldürülmesinin 24'ncü yıl dönümünde Mersin'de anıldı.



Anma, Atatürk Parkı'ndaki Uğur Mumcu Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal, CHP Milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Hüseyin Çamak, Serdal Kuyucoğlu, CHP İl Başkanı Abdullah Özyiğit ve Cumhuriyet Kadınları Derneği, Atatürkçü Düşüncü Derneği üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı.



Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ünal, aslında Mumcu'yu herkesin sevdiğini ancak anlayamadığını belirterek, şöyle dedi:



"Bizim Uğur Mumcu'yu anlayabilmemiz için Rabıta da neler yazdığını bir kez daha hatırlamamız lazım. Siyasal İslam'ın yurt dışındaki örgütlerle buluştuğunda bize neler yapabileceğini, içimize nasıl sızabileceğini ve bir gün neler yapabileceğini o dönem yazdığı kitaplarda bizlere anlattı. Mumcu'nun o kitaplarını hep hoşumuza giderek okuduk ama bir gün bize neye mal olacağını hissedemedik."



Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok'un öldürüldüğü sürecin anlayamayanların bugün gelinen süreci de anlayamayacağını ifade eden Ünal, "Anadolu basınının yolu Mustafa Kemal'le Samsun'a çıkan gazetecilik anlayışının yoludur. Anadolu basının yolu 1920'lerdeki Cumhuriyetin kurucu değerlerini savunmaktan geçer. Biz, Mustafa Kemal'in kurucu değerlerinden asla ayrılmayacağız"diye konuştu.



CHP İl Başkanı Özyiğit de, Uğur Mumcu gibi yaşamını kaybeden tüm basın şehitlerini saygıyla andığını kaydederek, şunları söyledi:



"Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Uğur Mumcu olsaydı acaba bugünleri yaşar mıydık demeden de edemeyeceğim. O, doğrular adına yıllarca mücadele etti. Hiç kimseden çekinmeksizin hep doğruları yazdı."



Sivil toplum örgütü temsilcilerinin de söz aldığı anma etkinliğinde Mumcu'nun anıtına çelenk ve karanfil bırakılması ile tören son buldu.



- Mersin