Uğur Mumcu, Kırşehir'de Anıldı

Ankara'da 24 yıl önce evinin önündeki aracı içinde uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu memleketi Kırşehir'de anıldı.



Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, Mumcu'nun laik ve demokratik bir devletin savunucusu olduğunu söyledi.



Zengin, "Demokrasi, özgürlük için gözünü kırpmadan mücadele eden Kırşehirli gazeteci yazarımız Uğur Mumcu'yu anıyoruz. Onun katledilmesi, demokrasimize büyük bir darbe olmuştur. Aradan 24 yıl geçmesine rağmen halen failleri, katilleri bulunamamıştır. Eğer Mumcu'nun katilleri bulunsaydı daha başka değerli yazarlarımız, düşünürlerimiz, aydınlarımız aramızdan ayrılmazdı." dedi.



Mumcu'nun ülke için önemli bir yazar ve düşünür olduğunu belirten Zengin, Uğur Mumcu'yu 24. ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle andıklarını da sözlerine ekledi.