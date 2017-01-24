Uğur Mumcu, Keşan'da Anıldı

ANKARA'da evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci- yazar Uğur Mumcu, ölümünün 24'ncü yıl dönümünde Edirne'nin Keşan İlçesi'nde düzenlenen törenle anıldı.



Çarşı merkezindeki Uğur Mumcu Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Keşan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Özcan, CHP parti üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Keşan Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından konuşan CHP Keşan İlçe Başkanlığı Gençlik Kolu Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz, "24-31 Ocak arasında 1 hafta boyunca buruk hüzünlerle aydın cinayetlerini ve şehit verdiğimiz öncü canlarımızı içimiz yanarak anıyoruz. 1993 yılından bu yana düzenlenen bu hafta, demokrasi ve adaletin kurumsallaşması için el ele veren demokratik kitle örgütlerinin, yerel yönetimlerin, suskun kalmayan tüm aydınların ortak başarısıdır. Uğur Mumcu'nun da dediği gibi, 'Masum insanlar öldürülürken susulmaz. Susan da bu insanlık suçuna katılmış olur. Bu masum insanlar, Yahudi de olur, Arap da Hıristiyan da. Ölümlerde ne ırk ayrımı yapılır ne din. Ölen insandır" dedi.



Avukat Belgin Şehirli Yıldırım da Uğur Mumcu'nun hukuki kişiliği ile ilgili bir konuşma yaptı. Anma töreni, Keşan Türkü Dostları Derneği tarafından 'Uğurlar olsun' ile 'Ankara'nın taşına bak' adlı türkülerin seslendirilmesi ve Uğur Mumcu Anıtı'na karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi. - Edirne