Uğur Mumcu İzmir'de Anıldı

Ankara'daki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 24. yılında kızı Özge Mumcu'nun da katıldığı etkinlikle, İzmir'de anıldı.



Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Babalar ve Kızları: Özge Mumcu, Babası Uğur Mumcu'yu Anlatıyor" adıyla söyleşi düzenlendi.



Etkinlikte konuşan Özge Mumcu, babasının suikaste kurban gittiği 24 Ocak 1993'e kadar olan hayatını ve suikastten sonra yaşadığı değişimleri aktardı.



Babasının kitapları çok sevdiğini ifade eden Mumcu, son dönemlerinde yoğun çalıştığını kaydetti. Mumcu, evin bir odasını çalışma odasına çevirdiğini, burada geçirdiği uzun zamanı okuyarak ve yazılar yazarak değerlendirdiğini anlattı.



Kütüphanelerinde 45 bin kitap bulunduğunu belirten Özge Mumcu, babasının 1993 yılında çelik yelek giymeye ve silah taşımaya başladığını, arada sırada poligona gittiğini ifade etti.



Mumcu, "1990'lara gelince babamın da tanıdığı Bahriye Üçok ve Çetin Emeç gibi bazı isimler öldürülmeye başlanmıştı. 24 Ocak 1993'e gelince ben sadece patlama sesini duydum. Evdeydim, o günden sonra hayatımız çok değişti." diye konuştu.



Mumcu, babasının mirasını yaşatmak ve gazetecilik anlayışını gelecek nesillere aktarmak için 1996 yılında Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nı kurduklarını vurgulayarak, burada verdikleri eğitimlerle bugüne kadar 120'den fazla gazeteci yetiştirdiklerini bildirdi.



Babasının toplumun tüm kesimleri tarafından sevildiğini aktaran Mumcu, bunun doğruları haberleştirmesi ve yönlendirici yazılar yazmamasından kaynaklandığını belirtti.



Söyleşinin ardından Özge Mumcu, babasının kitaplarını imzaladı.