Uğur Mumcu Evinin Önünde Anıldı

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, 24'üncü ölüm yıl dönümünde, saldırıya uğradığı Ankara'daki evinin önünde düzenlenen törenle anıldı.



Uğur Mumcu, ölümünün 24'üncü yılında, bombalı saldırıya uğradığı ve kendi adı verilen sokaktaki evinin önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, CHP milletvekilleri ve sevenleri katıldı. Kılıçdaroğlu ve Güldal Mumcu, Mumcu'nun anıtına karanfil bırakarak mum yaktı. Anma etkinliğine katılan vatandaşlar da anıta karanfil bırakarak mum yaktı ve türküler söyledi. Uğur Mumcu'nun suikasta uğradığı yerde saygı duruşunda bulunulmasının ardından tören sona erdi.



Törende konuşan Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'nun katillerinin arkasında kimlerin olduğunun bulunmasını halen beklediklerini belirterek, "Onların bulunması için söz verilmişti ama bugüne kadar verilen sözler yerine getirilmedi. Israrla ve kararlılıkla bekliyoruz. Uğur Mumcu'yu kimler katletti? Aydınlanmadan, bilimden, insandan, haktan, hukuktan yanaydı. Dolayısıyla böylesine önemli bir ismi kaybetmenin acısını her gün birlikte yeniden yaşıyoruz" diye konuştu. - ANKARA