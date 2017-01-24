Uğur Mumcu Adana'da Anıldı

Ankara'da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde bombalı suikast ile katledilen Gazeteci Yazar Uğur Mumcu Adana'da sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.



Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Adana Şube Başkanı İsa Kayadan, 24 yıl önce alçakça bir saldırı ile katledilen Mumcu'nun devrimin, bağımsızlığın, demokrasinin, laikliğin ve özgürlüğün, Anadolu aydınlanmacılığının cesur kalemi olduğunu ifade ederek, "Araştırmacı Yazar Uğur Mumcu'yu bir kez daha özlem ve saygıyla anıyoruz. Bu yiğit kalemi halkımız unutmamıştır, unutturmayacağız" dedi.



Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir de, Uğur Mumcu'nun, Türkiye'nin tam bağımsızlığına, insan haklarına ve demokrasiye inanmış, bu uğurda mücadele vermiş değerli bir kalem olduğunu söyledi.



"Uğur Mumcu'nun anlayışını ve gazeteciliğini kendileri için tehdit olarak görenler çareyi onu katletmekte buldular" diyen Esendemir, "Uğur Mumcu sevgisinin yüreklere kazındığını göz ardı ettiler. Ölümünün ardından sokaklara dökülen insanlar, bu menfur saldırıyı protesto gösterileriyle şiddetle kınayarak, Cumhuriyet kazanımlarına ve Uğur Mumcu'ya sahip çıkarak, duyarlılıklarını gözler önüne serdiler" ifadelerini kullandı.



Anma etkinliğine CHP Adana milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ve İbrahim Özdiş, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürkçü Düşünce Derneği Adana Şubesi, Alevi Kültür Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Adana Şubesi, DİSK- Eğitim İş 1 No'lu Şube, Eğitim İş 2 No'lu Şube, Birleşik Kamu İş, Genel Sağlık İş Sendikası, Kuvvayi Milliye Derneği, Tüm Yerel Sen, Tüm Belsen, Eğitim-Sen, TGB ve Vatan Partisi katıldı. - ADANA