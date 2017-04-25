Uğur Kurt'un Ölümüne İlişkin Davada Karar

Okmeydanı Cemevi'nde cenaze beklerken başına kurşun isabet etmesi sonucu 22 Mayıs 2014'te hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne neden olduğu iddia edilen polis memuru Sezgin Korkmaz'a, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 12 bin 100 lira adli para cezası verildi.



İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Sezgin Korkmaz ile taraf avukatları katıldı.



Duruşmada söz alan Uğur Kurt'un ailesinin avukatı Turgut Kazan, dava sürecinde maktulün annesinin kanser olduğunu ve tedavi gördüğünü, ardından babanın da kanser olduğunu ifade ederek, "Bu dava diğer davalardan farklı. Sayın Erdoğan aileyi arayıp, 'Takipçisi olacağız.' demişti. Olayın oluş şeklini doğru değerlendirmek lazım. Kasıt ve olası kasıt, hangisi mümkündür? Sanık amirlerinin 'Sıkma, sıkma' şeklindeki uyarılarına rağmen sıkıyor. Olası kastla hareket ediyor." diye konuştu.



Duruşmada son sözü sorulan sanık Korkmaz, "Bu olay meydana geldiği için çok üzgünüm. Amacım molotofkokteyli atanlara müdahale etmekti. Mahkemenin vereceği karara razıyım." dedi.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, duruşmadaki tutum ve davranışlarını lehine takdiri indirim nedeni kabul ederek sanığın cezasını 1 yıl 8 aya indirdi.



Bu cezayı da 605 gün adli para cezasına çeviren mahkeme, sanığa toplamda 12 bin 100 lira adli para cezası verdi.



Duruşmayı izleyen Uğur Kurt'un yakınları karara tepki göstererek, pet şişeleri mahkeme heyetinin bulunduğu tarafa attı.



Olayın geçmişi



Uğur Kurt, Okmeydanı'nda 22 Mayıs 2014'teki olaylar esnasında, bir yakınının cenaze törenine katılmak için Okmeydanı Cemevi'nde bulunduğu sırada başına mermi isabet etmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanık polis memuru Korkmaz hakkında "taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.



Dosyanın gönderildiği İstanbul 85. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın "taksirle öldürme" değil, "kasten öldürme" suçundan yargılanması gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, sanığın "olası kastla öldürmek" suçundan 20 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezasını öngören hükme göre yargılanmasını istemişti.



Dava dosyası istenen cezanın ağır ceza kapsamında olması nedeniyle İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.



Savcı 25 yıla kadar hapis istemişti



Yargılama sırasında esas hakkındaki görüşünü açıklayan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ekrem Şakar, Sezgin Korkmaz'ın olası kastla hareket edip Uğur Kurt'un silahla ölümüne sebebiyet verme suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etmişti.