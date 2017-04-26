Uğur Kurt'un Kansere Yakalanan Anne ve Babasından "12 Bin 100" Liralık Cezaya Tepki

OKMEYDANI'nda polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin davada, sanık polis S. K.'ya 12 bin 100 liralık adli para cezası verilmesine, olaydan sonra kansere yakalanan Kurt'un anne ve babası tepki gösterdi. Anne Güllünaz Kurt, "3 senedir kafamı yastığa koymuyorum. Bir buçuk senedir tedavi görüyorum. Bugün kemoterapiden geldim yatıyorum. Bunlar da hiç mi vicdan yok. Hakimi, savcısı nasıl yastığa başlarını koydular, nasıl uyudular? Yine de Cumhurbaşkanına güveniyorum. Elini uzatsın, verdiği sözü tutsun. Gerekirse yanına gideceğim. Duysun, işitsin, bana elini uzatsın" dedi.



Baba Kemal Kurt, "Bu olaydan sonra hastalandık. Kemoterapi görüyorum. Bugün iğne vurulmaya gidecektim gidemedim. Bu karar, 2 gündür bizi perişan etti. Gelsin ben ona 50 bin, 100 bin vereyim oğlumu geri versin bana" dedi.



Baba Kemal Kurt, "O hakimin verdiği kararı vicdanı bunu kabul ettiyse rahat uyuduysa ben birşey diyemiyorum. Allah'a havale ediyorum" derken, anne ise, "Bugün kemoterapiden geldim yatıyorum. Ben 'yana yana' bu hale geldim. Bize yazık değil mi? Cezasını alsaydı da içim bir parça serinleseydi" dedi.



Uğur Kurt'un 66 yaşındaki babası Kemal Kurt ile 59 yaşındaki annesi Güllünaz Kurt, oğullarının hayatını kaybettiği olaya ilişkin mahkemenin dün verdiği kararla ilgili Okmeydanı'ndaki evlerinde açıklamalarda bulundu. Olaydan sonra yakalandıkları kanser hastalıkları nedeniyle kemoterapi gören anne ve baba, verilen kararla bu kez vicdanlarının da yaraladığını söyledi.



"12 BİN LİRA CEZA NEDİR?"



Karara tepki gösteren Kemal Kurt, "12 bin lira ceza vermişler. Ben idamla yargılanmasını talep ediyordum. Benim oğlum nasıl gittiyse o da aynı şekilde cezasını çeksin istiyordum. O hakimin verdiği kararı vicdanı bunu kabul ettiyse rahat uyuduysa ben birşey diyemiyorum. Allah'a havale ediyorum. 12 bin lira ceza nedir ki? Gelsin ben ona 50 bin 100 bin vereyim oğlumu geri versin bana" diye konuştu.



""O ZAMAN BEN DE VURAYIM BİRİNİ"



Böyle bir kararı beklemediklerini belirten Kemal Kurt, savcının mütealasıyla cezanın 20 seneden aşağı olmaması gerektiğini ifade etti.



Kurt, "Böyle bir kararı beklemiyordum. Ancak bu kadar düşük bir ceza çıkmasını anlayamadık. Bir adam gelip birini vurup öldürecek sonra cezası 12 (bin) lira mı? O zaman ben de vurayım birini gidip ödeyim 12, 15 lira; hiç içeri girmeyeyim.



KANSERE YAKALANDILAR



Kemal Kurt, olaydan bir yıl sonra önce eşinin meme kanserine yakalandığını, 2 ay önce de kendisine mide kanseri teşhisi konduğunu ve kemoterapi tedavisine başlandığını söyledi. Kurt, "Bu olaydan sonra hastalandık. Kemoterapi görüyorum. Bugün iğne vurulmaya gidecektim gidemedim. Bu karar, 2 gündür bizi perişan etti. Bir parça yemek yiyordum şimdi onu bile yiyemiyorum" şeklinde konuştu.



ACILI ANNENİN 12 BİN LİRA'LIK TEPKİSİ



Meme kanseri nedeniyle bir buçuk yıldır kemoterapi gören ve 1 Nisan'da da ameliyat olan anne Güllünaz Kurt ise, tepkisini "Oğlumun bu dünyada 12 bin liralık mı değeri vardı? Bir kedi ölse herkes kucağında dolaştırıyor da bunlar, katili nasıl böyle bıraktılar?" diyerek dile getirdi.



"YANA YANA BU HALE GELDİM"



Güllünaz Kurt, "Böyle kolay bir karar nasıl veriyorlar. Adalete teraziyi niye taktılar? Böyle adalet mi olur?" diyerek gözyaşlarını tutamadı. Kurt, "3 senedir kafamı yastığa koymuyorum. Bir buçuk senedir tedavi görüyorum. Bugün kemoterapiden geldim yatıyorum. Bunlar da hiç mi vicdan yok. Hakimi, savcısı nasıl yastığa başlarını koydular, nasıl uyudular? O katil, onun babası nasıl başını yastığa koydu, nası vicdanı rahat etti? İki çocuğu yetim koydu. Ben yana yana bu hale geldim. Bize yazık değil mi? Cezasını alsaydı da içim bir parça serinleseydi" ifadelerini kullandı.



"CUMHURBAŞKANINA GÜVENİYORUM"



Güllünaz Kurt, o dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini arayarak olayın takipçisi olacağına dair söz verdiğini hatırlatarak, "Yine de Cumhurbaşkanına güveniyorum. Elini uzatsın, verdiği sözü tutsun. Gerekirse yanına gideceğim. Duysun, işitsin, bana elini uzatsın" dedi.



"AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE KADAR GİDECEK"



Kurt ailesi, karara itiraz edeceklerini açıkladı. Davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarının altını çizen Kemal Kurt, "Bu iş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidecek. Adalet yerini buluncaya kadar hakkımızı arayacağız" diye konuştu.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Uğur Kurt, Okmeydanı'nda 22 Mayıs 2014'teki olaylar esnasında, bir yakınının cenaze törenine katılmak için Okmeydanı Cemevi'nde bulunduğu sırada başına mermi isabet etmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında mahkeme sanığın, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 1 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme bu cezanın da 605 gün karşılığı olarak 12 bin 100 TL adli para cezasına çevrilmesine oy birliği ile karar verdi.



(LAR)