Uğur Kurt Davasında Karar

(Tür: İstanbul)
İki kız öğrencisini taciz eden müdürden iğrenç savunma!
'Barbie' bebeğe benzemek için kaburgasını kırdıracak!
Müftülük 'hurafedir' diyor ama dinleyen yok
Rize'deki dayak skandalının ardından kararını verdi
Düğününe 3 ay kala kalp krizinden öldü, nişanlısı gözyaşlarına boğuldu
Aynı mekanda eğlendiler! Bir Caner öptü, bir Berkay
"Söz"ün en can alıcı sahnesi: Bahar'ın akıbeti belli oldu
Bikinili görüntülendi! Erkek hayranları için tam bir hayal kırıklığı
Adem'i başka yarışmacıya kaptıran Sabriye çıldırıyor