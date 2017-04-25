Uğur Kurt Davasında Flaş Gelişme

Okmeydanı'nda bir yakınının cenaze törenine katılmak için gittiği cemevinin avlusunda polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin dava karara bağlandı. Sanık polis S.K., "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 12 bin 100 TL adli para cezasına çevrildi. Kurt ailesi karara tepki gösterdi.