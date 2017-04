Uğur Kurt Davası'nda Karar

Okmeydanı'nda bir yakınının cenaze törenine katılmak için gittiği cemevinin avlusunda polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin dava karara bağlandı. Sanık polis S.K., Taksirle ölüme neden olma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 12 bin 100 TL adli para cezasına çevrildi. Kurt ailesi karara tepki gösterdi.



Haber Ümit TÜRK - Özden ATİK İstanbul DHA



İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında polis sıkı güvenlik önlemi aldı. Sanık polis S.K., herkes içeriye alındıktan sonra duruşma salonuna geldi. Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt müşteki olarak yer alırken çok sayıda yakını da duruşmayı izledi.



TURGUT KAZAN DÖNEMİN BAŞBAKANI OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM DEMİŞTİ



Esasa ilişkin savunma yapan Kurt ailesinin avukatı Turgut Kazan, Türkiye'de cezasızlık uygulamasının yaygınlığına dikkat çekerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu tip kamu görevlilerinin ihmali ile sonuçlanan 500'e yakın dava dosyasının bulunduğunu belirtti. Kazan, Bu olay toplumda bir infiale yol açtı. Hatta dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Eroğan, aileyi arayarak bu olayın takipçisi olacağını söyledi. Annesi ve babası bu olaydan sonra kanser oldu. Şuan ikisi de kemoterapi görüyor. Olayın işlenişine bakıldığında sanık polis, ya doğrudan ya da olası kastla cezalandırılmalıdır diye konuştu.



SAVCI OLASI KASTLA CEZALANDIRILMASINI YİNELEDİ



Sorulması üzerine duruşma savcısı Ekrem Şakar, daha önceden verdiği mütalaasını tekrar ettiğini, sanığın Olası kastla öldürmeden cezalandırılmasnı talep etti.



SANIK AVUKATI ETHEM SARISÜLÜK DAVASINI ÖRNEK GÖSTERDİ



Daha sonra söz alan sanık avukatı Tolga Yurdakul, kamuoyunda duyulmuş, Ethem Sarısülük ve Baran Tursun davalarını örnek gösterdi. Bu davalarda sanık polislere adli para cezaları verildiğini söyleyen sanık avukatı, müvekilinin bulunduğu araca molotof isabet etmesi sonucu can havliyle molotof atanlara yönelik silahını ateşlediğini Uğur Kurt'un da bu esnada vurulduğunu söyledi. Cezasızlık verilmesini talep eden sanık avukatı, aksi takdirde verilecek cezanın para cezasına çevrilmesini talep etti. Sanık avukatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurt ailesinin yanı sıra olayda atılan molotoflar sonucu yaralanan polis memurlarını da aradığını geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.



SANIK VERECEĞİNİZ HER CEZAYA RAZIYIM



Son sözü sorulan sanık S.K., ise, Çok üzgünüm. Yanan bir araçtan inmiştim. Amacım molotof atanlara ateş etmekti. Vereceğiniz her cezaya razıyım dedi.



12 BİN 100 TL PARA CEZASI VERİLDİ



Daha sonra duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, yaklaşık 20 dakikalık aradan sonra duruşmayı karara bağladı. Mahkeme sanığın, Taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 1 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme bu cezanın da 605 gün karşılığı olarak 12 bin 100 TL adli para cezasına çevrilmesine oy birliği ile karar verdi.



AİLE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ



Kurt ailesi verilen karara tepki gösterdi. Duruşma sonrasında Uğur Kurt'un yakınları adliyeden ağıtlar ve feryatlarla çıktı. Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt, Annem kanser, babam kanser. Ben şimdi ne söyleyeceğim, Cemale ne diyeceğim Cemal, 'Oğlum senin babanı polis vurdu. Para cezasıyla kurtardı mı, diyeceğim dedi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Uğur Kurt, Okmeydanı'nda 22 Mayıs 2014'teki olaylar esnasında, bir yakınının cenaze törenine katılmak için Okmeydanı Cemevi'nde bulunduğu sırada başına mermi isabet etmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



İddianameyi hazırlayan savcı Hasan Yılmaz, Uğur Kurt'u vuran polis memuru S.K.'nın Taksirle adam öldürme suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasını istemiş, dosya İstanbul 85. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Dosyayı inceleyen 85. Asliye Ceza Mahkemesi, Uğur Kurt'u öldüren polis hakkındaki taksirle adam öldürme suçlamasını yetersiz bularak, suçun 20 ila 25 yıl arası hapis cezasını öngören Olası kastla adam öldürme olduğunu belirtip dosyayı görevsizlik kararıyla Ağır Ceza mahkemesine göndermişti.



Yapılan yargılamanın sonunda duruşma savcısı da sanık polis hakkında Olası kastla adam öldürme suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar değişen oranda hapis cezasıyla cezalandırımasını talep etmişti.