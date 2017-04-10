Uğur Işılak: "Evet' Diyenleri Cahillikle İtham Eden Bir Tayfa Var"

Sanatçı Uğur Işılak, Esenler'de verdiği konserde söylediği vatan ve memleket türküleriyle dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Konserde 16 Nisan referandum uyla ilgili açıklamalarda bulunan Işılak:"'Evet' diyenleri cahillikle itham eden bir tayfa var. Artık millet hakimiyeti ele geçirdi. Siz bizi cahil olarak, çoban olarak dışladınız, siz ne anlarsınız dediniz dışladınız, biz artık bunun hesabını soracağız dediler" diye konuştu.



Yusuf Has Hacib Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri kapsamında Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nün katkılarıyla ünlü sanatçı Uğur Işılak Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi. Sanatçı, türkülerini sevenleriyle birlikte söyledi.



Unutulmaz bir gece



Sevilen sanatçı konserinde; "Yetmiyor Bana", "Kul Bana Küstü", "Kerkük Zindanı", "Benim Sadık Yarim Kara Topraktır", "Vatan Sağ Olsun" ve "Bayrağı Elden Bırakma" eserlerini seslendirdi. Söylediği şarkı ve türkülerle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Işılak'ın konserine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Salonu dolduran Esenlerliler, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.



Hakimiyet artık milletin



Esenlerliler ile buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Işılak, 16 Nisan'da yapılacak referandum la ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi; "Kimsenin oy tercihine karışacak değilim ama oy tercihine karışmayı bırakıp 'Evet' diyenleri cahillikle itham eden bir tayfa var. 'Benim gibi düşünmeyen cahildir' diyorlar. Bu düşünce yapısı yıllardan beri Türkiye'ye hakim bu kafa halkı küçük gören kafa, bu kafa, siz bilmezsiniz biz biliriz, diyen kafa. 15 senedir bu kafa artık yok, 15 senedir artık çok fazla sesleri çıkmıyor; çünkü artık millet hakimiyeti ele geçirdi. Siz bizi cahil olarak, çoban olarak dışladınız, siz ne anlarsınız dediniz dışladınız, biz artık bunun hesabını soracağız dediler" diye konuştu. - İSTANBUL