Ugo Ehiogu Hayatını Kaybetti!

Acilen hastaneye kaldırılan eski milli futbolcu, yoğun bakımda tutulmuştu ancak hayatını kaybetti.



Dün İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham'ın antrenman tesislerinde şok bir gelişme yaşandı. U23 takımının antrenörü olan Ugo Ehiogu, tesislerde kalp krizi geçirdi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hemen hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki teknik adam, yoğun bakıma alınmıştı. Yapılan müdahalelere rağmen Ehiogu kurtarılamadı.



Tottenham kulübü haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.







It is with immense sadness that we announce the passing of Ugo Ehiogu, our Under-23 coach. pic.twitter.com/sSU0yqVfyk



— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 21 Nisan 2017



Aston Villa ve Middlesbrough formalarıyla Premier Lig'de 350'nin üzerinde maça çıkan Ehiogu, İngiltere Milli Takımı'nda da dört kez forma giydi. Lig Kupası'nı üç kez kazandı.