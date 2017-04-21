Ugo Ehiogu Hayatını Kaybetti!

Tottenham'ın U-23 takımının başında olan 44 yaşındaki Ugo Ehiogu, antrenman tesislerinde kalp krizi geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.

Ugo Ehiogu Hayatını Kaybetti!

Acilen hastaneye kaldırılan eski milli futbolcu, yoğun bakımda tutulmuştu ancak hayatını kaybetti.

Dün İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham'ın antrenman tesislerinde şok bir gelişme yaşandı. U23 takımının antrenörü olan Ugo Ehiogu, tesislerde kalp krizi geçirdi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hemen hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki teknik adam, yoğun bakıma alınmıştı. Yapılan müdahalelere rağmen Ehiogu kurtarılamadı.

Tottenham kulübü haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.


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