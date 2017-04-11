Ugandalı Bakan Hakim Karşısında

Uganda'nın Çalışma, İstihdam ve Sanayi Bakanı Kabafunzaki Herbert, hakim karşısına çıktı.



Hakkında başkent Kampala'daki bir otelde yaşandığı öne sürülen cinsel istismar olayının üstünü örtmek için 4 bin 150 dolar rüşvet talep ettiği iddia edilen Herbert, Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi'ne çıkarıldı.



Herbert, duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.



Mahkeme çıkışı gazetecilere açıklama yapan Herbert, suçsuz olduğunu ve bir "tezgaha" kurban gittiğini ifade etti.



Yerel medyada yer alan haberlerde Herbert'in, cumartesi günü bir iş adamıyla yaptığı toplantıda gözaltına alındığı kaydedildi.