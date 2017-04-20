Uganda, Tanrı'nın Direniş Ordusu'nun Liderini Aramaya Son Verdi

Uganda'nın, terör örgütü Tanrı'nın Direniş Ordusu'nun (LRA) lideri Joseph Kony'yi artık aramayacağı bildirildi.



Ordusu Sözcüsü General Richard Karemire, LRA üyelerinin aranmasında üs niteliğinde olan Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) personelin çekilmeye başlandığını açıkladı.



OAC'de örgütle mücadele için Afrika Birliği askeri misyonu altında görev yapan yaklaşık bin 500 Uganda askerinin gelecek ayın sonuna kadar ülkeye döneceğini belirten Karemire, LRA'yı etkisiz hale getirme misyonunun başarıya ulaştığını ifade etti.



Karemire, yaklaşık 100 silahlı üyesi kalan Kony'nin artık "zayıf ve etkisiz" olduğunu ve Uganda'nın güvenliği için önemli bir tehdit oluşturmadığını vurguladı.



Kony'nin yakalanması ve örgütle mücadele edilmesi için Uganda'ya bir ekip gönderen ABD, geçen ay örgütün gücünü kaybettiğine işaret ederek askeri gücünü çekeceğini açıklamıştı. Çekilmenin ne zaman başlayacağı belirtilmemişti.



Joseph Kony liderliğinde 1980'lerde kurulan, İncil'deki 10 Emir'e göre bir devlet inşa etmeyi hedefleyen ve Uganda Devlet Başkanı Yoweri Musevini'ye karşı çıkan "Tanrı'nın Direniş Ordusu" adlı Ugandalı Hristiyan grup, cinayet, adam kaçırma, tecavüz ve çocukları zorla silah altına almakla suçlanıyor.



Liderlerinden Dominic Ongwen'in ocak ayında tutuklanıp Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmesinin ardından saldırılarını artıran LRA, eylemlerini daha çok Uganda, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda düzenliyor.



BM verilerine göre, örgüt, 100 binden fazla kişiyi öldürdü, 60 binden fazla çocuğu da militan veya köle olarak kullanmak üzere kaçırdı. Örgüt, insan hakları ihlalleriyle kamuoyunun tepkisini çekiyor.



ABD, 2013'te Tanrı'nın Direniş Ordusu ile mücadele edilmesi ve örgütün lideri Kony'nin yakalanması için Uganda'ya özel eğitimli 100 uzmandan oluşan bir ekip göndermişti.



ABD Hazine Bakanlığı Mart 2016'da, söz konusu silahlı grup ile grubun lideri Kony'nin yaptırım listesine eklendiğini açıklamıştı. Bakanlığın yaptırım kararı çerçevesinde LRA'nın ABD'de bulunan mal varlıkları dondurulurken, ABD vatandaşlarının bu kişilerle ticari ilişki kurması yasaklanmıştı.