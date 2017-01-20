Uganda'da 101 Ayrılıkçı Yakalandı

Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne sızmaya çalışan M23 hareketi üyesi 101 ayrılıkçıyı yakaladığını bildirdi.



Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve yasa dışı yollarla Uganda'ya geçen M23 hareketine bağlı 101 ayrılıkçı, Kongo Cumhuriyeti'ne sızmaya çalıştıkları sırada Uganda güvenlik güçlerince ülkenin güneybatısındaki Mbarara bölgesinde yakalandı." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada ayrıca Uganda'nın, Kongo Cumhuriyeti'nin istikrarına zarar verecek hiçbir girişimi desteklemeyeceğine vurgu yapıldı.



Kongo Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Lambert Mende, Uganda'dan gelen M23 ayrılıkçı grubuna üye yaklaşık silahlı 150 kişinin Kongo Cumhuriyeti'ne, Uganda sınırına yakın Kuzey Kivu eyaletine hafta sonu sızdığını açıklamıştı. Uganda ise Mende'nin ifadelerini yalanlamıştı.



Kongo Cumhuriyeti'nde daha önceki isyancı gruplarla hükümet arasında 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının hükümet tarafından ihlal edildiğini öne süren M23 hareketi, 2009 yılında orduya dahil edilen çoğu Tutsi isyancıların 2012 baharında yeniden ayaklanmasıyla oluşmuş ve adını 23 Mart anlaşmasından almıştı.



Ordu ve ülkede görev yapan BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) tarafından 2013'te dağıtılan ayrılıkçı grup üyelerinin bir kısmı Uganda'ya bir kısmı da Ruanda'ya kaçmıştı.