- Ufuk Sarıca: "Play-off öncesi form yakaladık"



İSTANBUL - Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Bütün oyuncularımızdan katkı aldık. Yaklaşan play-off öncesi böyle bir form yakalamamız önemli" dedi.

Spor Toto Basketbol Ligi'in 28. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında karşılaştığı Trabzonspor Medical Park'ı 92-62'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rahat oynadıkları bir mücadele olduğunu aktaran Sarıca, "Başından sonuna rahat oynayıp önde götürdüğümüz bir maçı kazandık. Ligin sonu itibariyle bizim hedeflerimiz devam ediyor. İkinci olma yolunda kazanmamız gereken maçlardan bir tanesiydi. Oyuncularımızın ortaya koyduğu ciddiyet ve profesyonellik beni sevindiriyor. Bugün itibariyle 23. galibiyeti aldık. 2. lik şansımızı zorluyoruz. Bunu da başarabilirsek bu başarılı geçen sezonda bence büyük bir işe daha imza atmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Play-off öncesi form yakaladık"

Ufuk Sarıca, özellikle ilk yarıdaki performanstan memnun olduğunu belirterek, "Paylaşarak oynadık. Özellikle ilk yarıyı 14 asistle bitirdik. Yüzdeli oynadığımızı söyleyebilirim. Bütün oyuncularımızdan katkı aldık. Yaklaşan play-off öncesi böyle bir form yakalamamız önemli. Son 2 maçımız Fenerbahçe ve Anadolu Efes. Play-off'a girerken bence sonuçlar ne olursa olsun böyle iki maçla play-offa girebilmek bence avantaj olacak. Takımımı kutluyorum. Akatlar Beşittaş'ın kalesi haline geldi. Belki 15'te 15 yapabilseydik daha iyiydi. Kaybettiğimiz rakipler değerliydi. İç saha performansımı mükemmel" ifadelerini kullandı.

Doğan Şenli: "İkincilik gibi bir hedefimiz var"

Beşiktaş Sompo Japan oyuncusu Doğan Şenli ise, takım arkadaşlarını oyundan ötürü tebrik ederek, "Bizim için önemli bir maçtı. Bizim ikincilik gibi bir hedefimiz var. İyi bir maç çıkardık. Başından sonuna kadar iyi bir mücadele verdik. Ben de maçın sonunda süre aldım ve elimden geleni yapmaya çalıştım. Önemli bir maç oldu. İlk 2 de yer alıp saha avantajı kazanmak için kazanmalıydık. Play-off'ta saha avantajı lazım" açıklamasında bulundu.