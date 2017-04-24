Ufka Yolculuk Yarışması'nın Kesin Sonuçları Açıklandı

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen en geniş katılımlı sivil bilgi yarışmalarından olan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları'nın beşincisinin kesin sınav sonuçları açıklandı.



Server Gençlik ve Spor Kulübü, Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları'nın beşincisinin kesin sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ufka Yolculuk Yarışması'nın basın sözcüsü Onur Ocakdan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim Meali konusunda 81 il, 893 ilçe, KKTC, Almanya, Belçika, Kazakistan, İngiltere ve İsveç'teki sınav merkezlerinde, dünya genelinde ise internet üzerinden gerçekleştirilen uluslararası projenin sonuçları 21 Nisan 2017 Cuma günü saat 20.00'de belli olduğunu bildirdi. ufkayolculuk.com adresinden açıklanan sonuçlarla birlikte, puan ve ödül sırasının da kesinleştiğini belirtti. Miladi 26 Mart 2017, hicri 27 Cemaziyelahir 1438 pazar günü gerçekleştirilen ve 7'sinden 70'ine her kesimin birlikte katıldığı sınava, Türkiye geneli ve 75 ülkeden 588 bin 400 kişi müracaatta bulunduğunu ifade etti.



Ödüller de çoktan seçmeli



Ocakdan, yarışmanın A, B, C, D, E, F kategorilerinde birinci, ikinci ve üçüncü olanların; 2 Umre Seyahati + para ödülü veya 2 Dost ülkeye yolculuk + para ödülünü tercih edebilecek ya da ödülün tamamını para olarak alabileceğini aktardı. G, H kategorilerinde yarışanlar arasında birinci, ikinci ve üçüncü gelenlerin ise tablet bilgisayar ödüllerini kazanacağını belirtti. Sınavda 50 puan ve üstü alanlar arasından yapılacak çekilişle de 10 kişiye daha Umre Seyahati ya da Dosta Yolculuk hediye edileceğini ifade etti. Ocakdan, illerde dereceye girenlere ödüllerinin dağıtılmasının ardından 5 Mayıs 2017 tarihinde Konya'da düzenlenecek 'Türkiye Geneli Ödül Gecesi' ile büyük ödüllerin sahiplerini bulacağını dile getirdi. - İSTANBUL