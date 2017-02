Uetd, Referandum Sürecini Avrupa'ya Anlatacak

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, "Avrupa'da Türkiye aleyhine yapılan lobi faaliyetlerinde bulunan kirli odaklar ancak biz varlık gösterirsek fırsat bulamayacaklar." dedi.



AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Kadın Kolları'nın 10 ülkeden 150 kadın temsilcisinin katılımıyla UETD Eğitim ve İstişare Toplantısı düzenlendi.



AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, "Sizden tecrübelerinizi alacağız, bizler tecrübelerimizi paylaşacağız. İki günlük süreçte çok verimli bir toplantı olacağını ümit ediyorum." dedi.



15 Temmuz gecesini "Türkiye tarihinin en karanlık gecesi" olarak tanımlayan Çam, "248 şehidimiz, 2 bin 193 gazimizin olduğu bu mücadelede Avrupa yine üç maymunu oynadı." ifadesini kullandı.



AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı olarak 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Avrupalı meslektaşlarına mektup gönderdiklerini hatırlatan Çam, ancak meslektaşlarından bir geçmiş olsun mesajı dahi almadıklarını bildirdi.



Avrupa'da terör örgütlerinin algı operasyonlarına karşı dik duruşta Avrupa'daki Türklerin büyük rol üstlendiğini belirten Çam, "Avrupa'da Türkiye aleyhine yapılan lobi faaliyetlerinde bulunan kirli odaklar ancak biz varlık gösterirsek fırsat bulamayacaklar." diye konuştu.



Çam, İbn-i Haldun'un "Coğrafya kaderdir" sözüne atıfta bulunarak, "Coğrafyamızda bir asrı aşkın zamandır devam eden ameliyatlar, pek çok siyasi, ticari, iktisadi ve enerji odaklı problemler inişli çıkışlı devam etmektedir. Türkiye bu tehlikeli rüzgarları soğukkanlılıkla ve ustalıkla atlatacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



"Bir değişim istiyorsak bunu kadınlarla yapacağız"



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve değişime duyulan ihtiyacın çok iyi anlatılması gerektiğine değinen Çam, 1982 anayasasında yapılan değişiklikler, hükümet değişiklikleri ve tek partili dönemlerde elde edilen kazanımları hatırlattı.



"Bir değişim ve gelişim yaşamak istiyorsak mutlaka bunu kadınlarla yapacağız" görüşüne yer veren Çam, bunu Türkiye'de de yurt dışında da çok net gördüklerini kaydetti.



AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Avrupa'daki 6 milyonluk Türk nüfusuna atıfta bulunarak, "Avrupa'daki Türk toplumunun varlığını, önemini, Türkiye'nin geleceği açısından da sorumluklarını devamlı şekilde kendimize hatırlatmak ama aynı şekilde Türkiye'de de diasporayla ilgili bilinç düzeyini artırmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.



Aynı zamanda AK Parti Avrupa Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı da olan Yeneroğlu, Türkiye'nin önemli bir eşiğin arefesinde olduğunu kaydederek, anayasa değişikliği referandumunun sadece Türkiye için değil, Avrupa'da yaşayan vatandaşlar için de çok önemli bir süreç olduğuna işaret etti.



Türkiye'de takriben 55 milyon seçmen olduğunu aktaran Yeneroğlu, yurt dışındaki seçmen sayısının ise 3 milyona yakın olduğunu kaydetti. bu sayının önemine değinen Yeneroğlu, bundan önceki parlamento seçimlerinde yurt dışındaki seçmenin katılımın doğrudan illere yansıtıldığını ancak referandum seçimlerinde öyle olmayacağına dikkati çekti.



Yeneroğlu şöyle devam etti:



"Türkiye'de belki pek çok kesimin hesabında olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Bizim yurt dışında bu süreç içerisinde ortaya koyacağımız performans, ulaşacağımız insan sayısı ve bunların kullanacağı her bir oy, Türkiye'deki halk oylamasına, refahına birebir katkıda bulunacaktır. Bu açıdan meseleyi değerlendirdiğimiz takdirde, her bir vatandaşımıza orada ulaşmamız, her bir vatandaşımızla selamlaşmamız, onların da bu kervana dahil olmalarını sağlamamız her birimiz için çok büyük sorumluluktur. Önümüzdeki pazartesi itibariyle bu çalışmalarımıza Avrupa'da start vereceğiz."



Geçtiğimiz seçimlerde Avrupa'daki sandıklarda genç seçmen sayısının azlığına vurgu yapan Yeneroğlu, "Onların heyecanlandırılması, Türkiye noktasındaki duyarlılıklarının kendilerine anlatılması ve gençlerin çok yoğun bir şekilde sandığa koşmasını sağlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.



"Artık boyunları bükük olmayan Avrupalı Türkler var"



UETD Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut, yarım asırdır Avrupa'da yaşadıklarını belirterek, "Artık boyunları bükük olmayan, arkalarında güçlü bir devleti olan, her haliyle bunu hisseden Avrupalı Türkler var. Bizler 55 yıldır eğer Avrupa'da bir yerlere gelemediysek, istediğimiz amaçlara ulaşamadıysak, özeleştirilerimizi de yapacağız ama yaşadığımız ülkelerde bize ne kadar eşit haklar tanındı bunların da bilincinde olacağız." diye konuştu.



Avrupa'da Türkiye'yi kendilerinin tanıtacağına işaret eden Aşut, şunları kaydetti:



"Vatanımızla Avrupa arasında bir köprü olacağız. Bizler orada vatanımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz. İnşallah önümüzdeki referandum sürecinde de ülkemize en büyük desteği bizler orada sağlayacağız."



Açılış programında 15 Temmuz hain darbe girişimiyle alakalı bir kısa film de gösterildi. 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarına ve gazilerin konuşmalarına yer verilen kısa filmi izleyen katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.



Cumhurbaşkanlığı sistemi de anlatılacak



İki günlük istişare toplantısı kapsamında AK Parti İstanbul Milletvekili Halide İncekara "Dünya ve Türkiye'de Kadının Siyasetteki Yeri" konusunda bir sunum yapacak. Takım çalışmasının nasıl yapılacağına dair sunumun ardından katılımcılar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Camisi'ni ziyaret edecek.



İkinci gün yapılacak "Motivasyon ve Kriz Çözme" konulu sunumun ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatacak. Katılımcılar şehit yakınları ve gaziler ile de bir araya gelecek.