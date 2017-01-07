Uetd'nin Stockholm Şubesi Açıldı

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), İsveç Bölge Başkanlığına bağlı196'ncı şubesini Stockholm'da törenle açıldı.



UETD'nin Stockholm şubesinin Solna ilçesindeki açılışı töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve 15 temmuz şehitlerini anlatan sinevizyonla başladı.



Açılışta konuşan UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, Avrupa'daki 196'ncı şubenin açılışıyla Türk toplumuna hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek "50 yıl önce Sirkeci'den Avrupa'ya bir trenle göç eden bir toplum olarak alan elden veren el konumuna geldik. Şu anda doktor, avukat, siyasetçi ve akademisyen olarak Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde hizmet veren bir toplumuz. Bize yol gösteren birinci nesle ve büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.



Sivil toplum örgütü olarak bulundukları ülkelere değer katmaya devam edeceklerinin altını çizen Sırakaya, İsveç'te UETD yöneticilerine başarılarından dolayı teşekkür etti.



Açılış törenine, İsveç Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşaviri Fatih Mehmet Karaca, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği müşavirleri Alperen Uyar, Naci Yıldız ve Ersan Alagöz, UETD Ekonomi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Sevinç, UETD İsveç Bölge Başkanı Özer Eken, UETD Stockholm Başkanı Serhat Fırat Baran, İsveç Maarif Uygur Derneği Başkan Yardımcısı Ahmed Tursun ve çok sayıda Türk toplumu üyesi katıldı.