Uetd Genel Merkezine Saldırı

Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Almanya'nın Köln kentinde bulunan genel merkez binasına boya, taş ve sopalarla saldırı düzenlendiği bildirildi.



Güvenlik kamerası kayıtlarından yapılan tespite göre, binaya saat 05.20 ile 08.00 sıralarında kimliği bilinmeyen kişilerce iki kez saldırıldı.



Saldırılarda binanın bazı camları kırıldı, giriş kapısı hasar gördü ve duvarlar yazılar nedeniyle kirlendi.



Olayı haber alır almaz genel merkez binasına gelen UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, burada yaptığı açıklamada, bunun bir terör saldırısı olduğunu vurguladı.



Saldırının son dönemlerde UETD şubelerine yönelik 10. saldırı olduğunu ifade eden Sırakaya, her saldırıyı güvenlik birimlerine bildirdiklerini, ellerindeki kayıtları polisle paylaştıklarını söyledi.



Sırakaya şöyle devam etti:



"Bugün saat 05.23 ve 07.48'de binaya iki kez saldırıda bulunulduğunu tespit ettik. Duvarlara yazılar yazılırken arabaların da geçtiğini biraz önce kamera kayırlarından gözlemleme imkanımız oldu. Bu parolalar yazılırken araç kullananların olaya hiçbir şekilde müdahil olmadıklarını gözlemledik. Bunun da çok manidar olduğunu belirtmek istiyorum." dedi.



Güvenlik güçlerinin bu gibi saldırılardaki tutumunu eleştiren Sırakaya, "Bugün yapılan terör saldırısında olay yeri inceleme ekiplerinin bu saate kadar henüz genel merkezimize intikal etmediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.



"Bu bir terör saldırısıdır"



UETD Genel Başkanı bu saldırının bir terör saldırısı olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:



"Olayın, bir terör saldırısı noktasında görmeden sadece adi bir suç olarak telakki edilmesini UETD olarak asla kabul etmeyeceğiz. Bu bir terör saldırısıdır ve terör saldırılarının bir sonraki hedefi şahsımıza yönelik, ailemize yönelik veya vatandaşlarımıza yönelik bir saldırı olmasından büyük bir endişe duyduğumuzu ifade ediyoruz. Bu konuda devlet güvenlik birimlerinin çok ciddi anlamda bu terör örgütlerine karşı da gerekli önlemleri alması gerektiğini de ifade ediyoruz."