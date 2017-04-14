UEFA Yetkilileri, Şampiyonlar Ligi Finali İçin 'Drone' Önlemi Alacak

Geçtiğimiz gün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Borussia Dortmund - Monaco maçı öncesinde yaşanan bombalı saldırı olayı sonrasında UEFA'da olağanüstü hal ilan edildi.

15 BİN POLİS GÖREV ALACAK

UEFA yetkililerinin dün yaptığı özel güvenlik toplantısından şaşırtan kararlar çıktı.

3 Haziran 2017'de Galler'deki Millennium Stadı'nda oynanacak karşılaşmada 15 bin polis görev alacak ve stadyum çevresine takım otobüsleri dışında araç girişi olmayacak.

BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Olağanüstü yapılan toplantıda görüşülen çatı konusu ile gündeme bomba gibi düştü. Toplantıda, Cardiff'teki Devler Ligi finali sırasında oluşabilecek 'drone' saldırılarının önüne geçebilmek amacıyla stadın çatısı kapalı tutulabilir. Bir başka anlamıyla, Şampiyonlar Ligi finali sırasında Millennium Stadı'nın çatısı tamamen kapalı tutulabilir.

UEFA toplantısında alınan bir başka karar ise bu haftasonu itibariyle dünyadaki tüm karşılaşmalardaki güvenlik önemleri arttırılacak.

(CNN Türk)