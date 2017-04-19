UEFA'ya Savunmayı Fikret Orman Yapacak

UEFA'nın Lyon'daki olaylardan dolayı O. Lyon'un yanı sıra Beşiktaş'a da verdiği 1 yıl men (2 yıl ertelemeli) cezasının yankıları sürüyor.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımın son idmanını takip ederken ceza ile ilgili kısa bir açıklama yaptı.



UEFA Tahkim Kurulu'na cuma günü itirazlarını yapacaklarını söyleyen Orman, savunmayı bizzat kendisinin yapacağını belirtti.



Fikret Orman, "Karar ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Moralim falan bozuk değil. UEFA'ya itirazımızı cuma günü yapacağız. Tahkim günü geldiğinde de ben bizzat giderek savunmayı kendim yapacağım. Kararın döneceğine inanıyoruz. Lyon'u da eleyeceğiz" dedi.



ALİ DANAŞ - İSTANBUL - DHA