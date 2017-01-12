UEFA'ya Göre Fenerbahçe, Galatasaray'ı Solladı

FutbolArena Dış Haberler - UEFA raporuna dünyada web siteleri en çok ziyaret edilen kulüpler listelendi. İlk 20 takımın çıkarıldığı listede Fenerbahçe ile Galatasaray yer alırken, twitter'da ezeli rakibinden daha fazla takipçisi olan sarı kırmızılılar website ziyaretlerinde Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı.



DÜNYADA WEB SİTELERİ EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 20 TAKIM



UEFA'nın yaptığı araştırmaya dünyada web sitesi en çok ziyaret kulüp Manchester United (8.6 milyon) olurken, Arsenal ve Liverpool'un takibiyle ilk 3 sırada İngiliz takımları yer aldı.



Öte yandan Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın girdiği listede sarı lacivertliler, ezeli rakiplerini neredeyse iki katı farkla geçerek listede 6. sırada yer aldı.



TAM LİSTE:



1. Manchester United 8.6 m



2. Arsenal- 8.5 m



3. Liverpool 7.7 m



4. Real Madrid 7.2 m



5. Barcelona 6.3 m



6. Fenerbahçe 3.3 m



7. Chelsea 3.2 m



8. Dinamo Kiev 3.1 m



9. Bayern Münih 2.9 m



10. Dortmund 2.7 m



11. Al Ahly 2.6 m



12. PSG 2.6 m



13. Leicester City 1.9 m



14. Tottenham 1.8 m



15 Marsilya 1.8 m



16. Sao Paulo 1.75 m



18. Zenit 1.6 m



19. Galatasaray 1.6 m



20. Juventus 1.5 m



(UEFA)