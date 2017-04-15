UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi Yıldızları Tivibu'da

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının yayın haklarının sahibi Türk Telekom'un yeni nesil TV platformu Tivibu, dizi, film, belgesel ve spor içeriklerinin yer aldığı Tivibu Süper Paketi 5 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, yeni nesil TV platformu Tivibu'nun Türkiye tv pazarında ikinci sıradaki yerini iyi bir kampanyayla taçlandırdı.



Türk Telekom'un başlattığı yeni kampanyaya katılan tüm müşteriler yeni Tivibu aboneliklerinde, Uydu Süper Paket'e 5 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilecek. Kampanyadan yaralanmak isteyen müşterilerin Türk Telekom mobil faturalı hat kullanıcılarını referans göstermeleri yeterli olacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, Türkiye'nin entegre operatörü olmanın verdiği güç ile yayıncılık alanında attıkları adımları da pekiştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin en büyük çoklu oyuncusu olarak yeni nesil TV platformumuz Tivibu'nun kullanıcı deneyimini değiştiren teknolojisini, zengin içeriğini ve ayrıcalıklı dünyasını daha fazla kullanıcıyla uydu üzerinden buluşturmak istiyoruz. Zengin içeriğimizi ayrıcalıklı bir tv izleme deneyimi ile kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Türk Telekom olarak, 2015-2016 sezonundan başlayarak 3 sezon için dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birisi olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayın haklarını aldık. 2 sezon boyunca Türkiye'de önemli bir başarı yakaladık ve bir sezonda UEFA'da en çok karşılaşma yayınlayan platform olduk.



Önümüzdeki sezon da bu özel içeriği Tivibu'nun gelişmiş özellikleri ile futbolseverlere sunmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar sektörde pek çok ilki gerçekleştiren Tivibu'nun yeni kampanyasıyla Türkiye'de bir ilke daha imza atıyoruz. Dopdolu içeriği güçlü bir kampanyayla kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Tivibu'yu tercih edecek yeni abonelerimiz sadece 5 TL'den başlayan fiyatlarla Süper Paket'ten faydalanabilecekler.



Kampanyayı tercih eden kullanıcılarımıza, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından UEFA karşılaşmalarından Avrupa futbol liglerine, tenisten golfe ve basketbola birçok daldaki sporun heyecanını, yerli ve yabancı gişe rekortmeni filmlerden oluşan zengin içeriği sunacağız. IPTV, uydu, akıllı cihazlar, web ve Smart TV gibi tüm platformlarda, güçlü ve zengin bir televizyon deneyimi sunan tek operatörüz. Hedefimiz entegre operatör olmamızın verdiği sinerjiyle, daha fazla kullanıcıyı Tivibu'nun ayrıcalıklı dünyasıyla buluşturmak."



Kampanya kapsamında, Türk Telekom mobil faturalı hattı referans olarak gösteren tüm müşteriler, referans gösterdikleri Türk Telekom mobil faturalı hattın tarifesine göre, 39 TL'ye sunulan Süper Paket'ten, 5 TL, 9 TL ya da 12 TL fiyatlarla yararlanabilme fırsatını yakalayacak.



Türk Telekom, Tivibu için 24 ay taahhütle sunduğu teklif kapsamında yeni abonelere 3 ay boyunca Tivibu Go Süper paketini de hediye ediyor. Böylece kampanyadan faydalanan kullanıcılar Tivibu Go üzerinden UEFA ligleri dahil tüm spor karşılaşmalarını ve sinema içeriğini sadece evden değil, cepten, tabletten ve Smart TV'den de takip edebilecek.