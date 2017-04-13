UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid, sahasında Leicester City'yi 1-0 mağlup etti.



Vicente Calderon Stadı'nda İspanyol ekibi Atletico Madrid, İngiliz ekibi Leicester City'yi konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 28. dakikada Antoine Griezmann'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Atletico Madrid, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.



Leicester City ile Atletico Madrid arasındaki rövanş karşılaşması 18 Nisan Salı günü saat 21.45'te oynanacak. - İSTANBUL