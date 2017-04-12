UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fransız ekibi Monaco, deplasmanda Alman ekibi Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti.



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Borussia Dortmund ile Monaco karşı karşıya geldi. Dün yaşanan patlama nedeniyle bugüne ertelenen maçta gülen taraf Fransız ekibi oldu. Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 19 ve 79. dakikada Mbappe, 35. dakikada kendi kalesine Bender attı. Borussia Dortmund'un gollerini ise 57. dakikada Dembele ve 84. dakikada Kagawa kaydetti.



İki takım arasında rövanş mücadelesi 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak. - İSTANBUL