UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 final maçı nerede, ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi final maçı hangi statta oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak takımlar belli oldu. 29 Mayıs 2021'de M. City ve Chelsea finalde karşılaşacaklar. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 final maçı nerede oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 final maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 final maçı ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 final maçı nerede oynanacak merak ediliyor. UEFA, Chelsea ile Manchester City arasında 29 Mayıs 2021'de oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin yerini değiştirmek için bugün İngiliz Hükümet yetkilileri ve İngiltere Futbol Federasyonu ile görüşme gerçekleştirdi. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 final maçı nerede oynanacak açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI HANGİ TAKIMLAR ARASINDA OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 final maçı Manchester City - Chelsea arasında oynanacaktır. Kupa her ihtimalde İngiliz kulübüne gidecektir.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 29., Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile birlikte toplamda 66. sezonudur. Final maçı 29 Mayıs 2021'de Türkiye'nin İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadyumunda yapılacaktır.

Final maçının 29 Mayıs Cumartesi 2021 tarihinde saat 22:00 'da başlaması bekleniyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Final maçı 29 Mayıs 2021'de Türkiye'nin İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadyumunda yapılacaktır.



UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK BELLİ OLDU MU?

Final maçı normal şartlar altında ülkemizde oynanacak. Fakat, UEFA final maçı yeri hakkında bazı toplantılar gerçekleştirdi.

UEFA, Chelsea ile Manchester City arasında 29 Mayıs 2021'de oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin yerini değiştirmek için bugün İngiliz Hükümet yetkilileri ve İngiltere Futbol Federasyonu ile görüşme gerçekleştirdi. BBC'de yer alan habere göre; Avrupa futbolunun yönetim organı, en geç çarşamba günü İstanbul ve Wembley arasında seçim yapacak. Nihat Özdemir 2 gün önce, "Kuzu kuzu gelecekler" açıklaması yapmıştı.

UEFA, finali Istanbul'dan almak konusunda isteksiz ancak İngiliz hükümetinin ısrarcı tavrı nedeniyle kararsız kaldı. Lizbon'u da bir alternatif olarak görünen UEFA, son kararını en geç 48 saat için verecek ve açıklamasını yapacak.

WEMBLEY'DE SEYİRCİ SIKINTISI

UEFA'nın önündeki bir diğer engel de Türkiye, 25.000 seyirciye izin verirken, İngiltere ise Wembley'de en fazla 10.000 seyircinin olabileceğini iletti. UEFA, bu konuda bir muafiyet talep etti.

OYUNCULARA MUAFİYET YOK; KARANTİNA

Türkiye, İngiltere tarafından 'kırmızı listeye' alındığı için Şampiyonlar Ligi finaline gidecek futbolcuların, idarecilerin ve futbolseverlerin hükümet tarafından belirlenecek bir otelde 10 gün kalması gerekecek. İngiliz hükümeti, bu kuralda bir muafiyet tanınmayacağını UEFA'ya aktardı.

UEFA, bu durumun EUR02020'de de forma giyecek birçok oyuncunun finalde oynayacak olmasından ötürü sıkıntıya girdi.

TÜRKIYE'NİN HARCADIĞI PARA KARŞILANACAK

UEFA, ayrıca Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi için harcadığı paranın da İngiliz hükümeti tarafından karşılanması gerektiğini belirtti.