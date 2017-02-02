UEFA Planı Tutmadı!

Transferde Rodrigues ve Ahmet'i kadrosuna katan G.Saray, UEFA'nın sezon başı koyduğu 65 milyon Euro bütçe sınırını kılpayı aşmadı.

25 kişilik mevcut oyuncu grubu ve Riekerink için kasasından 40 milyon Euro garanti para çıkacak olan sarı-kırmızılılar ayrıca kiralık gönderdiği ve sözleşmelerini feshettiği 9 isme de 4.6 milyon Euro ödeyecek.

Maç başılar ve vergiler de dikkate alındığında Galatasaray'ı 65 milyon Euro'ya yakın bir maddi sorumluluk bekliyor.

EVDEKİ HESAP, UEFA'YA UYMADI

Yönetim ara transfer döneminde Podolski'yi satmak ve Chedjou'nun sözleşmesini feshetme niyetindeydi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Chedjou ayrılmak istemedi, Podolski için Japonya'dan gelen teklif tatmin etmedi. Bu isimler kalınca ara transferdeki 3. takviye UEFA'nın sopasına takıldı! UEFA'dan 1 yıl daha men cezası almak istemeyen G.Saray cephesi uzun boylu stoper ve Selçuk'a alternatif olacak yabancı ön libero transferinden vazgeçti.

Kaynak: Sabah





