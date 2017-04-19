Uefa, Lyon - Beşiktaş Maçının Kararlarını Açıkladı
İki kulüp de 2 yıl içinde benzer olayların tekrarlaması durumunda 1 yıl men cezası alacakAyrıca iki kulübe 100'er bin euro para cezası verildiUEFA Disiplin Komitesi, Lyon - Beşiktaş kararını açıkladı.
İki kulüp de 2 yıl içinde benzer olayların tekrarlaması durumunda 1 yıl men cezası alacak
Ayrıca iki kulübe 100'er bin euro para cezası verildi
UEFA Disiplin Komitesi, Lyon - Beşiktaş kararını açıkladı.
UEFA, Fransa'da çıkan olaylardan ötürü Beşiktaş ve Lyon kulübüne, 2 yıl içinde benzer olaylara karışması durumunda 1 yıl men cezası verileceğini bildirdi.
Ayrıca Beşiktaş ve Lyon kulüplerine 100'er bin euro para cezası kesildi.
İSTANBUL / DHA