Lyon - Beşiktaş Karşılaşması Ertelenmiyor, Bu Akşam Oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon-Beşiktaş maçı, taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle planlanan saatinde başlamadı.

MAÇIN ERTELENMESİ GÜNDEME GELDİ

Lyon'lu taraftarların sahaya girmesi nedeniyle başlayamayan mücadelenin ertelenmesiyle alakalı olarak görüşme gerçekleştiren UEFA yetkilileri, bir süre yaptıkları toplantı sonrasında maçla ilgili karara vardı. Yetkililer, karşılaşmanın geç de olsa başlamasına hükmetti.

UEFA'nın anonsundan 5 dakika sonra takımlar sahaya çıktı ve ısınmaya başladı.