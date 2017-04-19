UEFA'dan Trabzonspor'a Denetim

UEFA, Finansal Fair Play kriterleri kapsamında Mayıs ayının ilk haftası içerisinde Trabzonspor Kulübü'nde denetleme yapacak.

UEFA'dan Trabzonspor'a Denetim

Bordo-mavililerin, UEFA ile yapılan anlaşma gereği bu süreç içinde borcunu 100 milyon TL azaltması gerekiyor. Yönetim ise bu noktada şu an için bir sorun bulunmadığını belirtti. Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, UEFA'ya verdikleri sözleri harfiyen tutmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu sözler bizim geleceğimiz için çok önemli. O yüzden ödün verme şansımız yok" diye konuştu.

Kaynak: Sabah


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