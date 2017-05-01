UEFA'dan Murat Ilgaz'a Görev

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid ile Atletico Madrid takımları arasında yarın oynanacak yarı final maçında görevlendirildi.

UEFA'dan Murat Ilgaz'a Görev

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid ile Atletico Madrid takımları arasında yarın oynanacak yarı final maçında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Murat Ilgaz'ın, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev alacağı bildirildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Santiago Bernabeu Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi, Türkiye Cumhuriyeti, Santiago Bernabeu, Atletico Madrid, Murat Ilgaz, Real Madrid, İspanya, Türkiye, Madrid
sponsored ads